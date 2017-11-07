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Александр Глеб вошел в консультативный совет новой медиаплатформы на технологии блокчейн

08.11.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Александр Глеб вошел в экспертный совет проекта Scorum.

Ключевая идея площадки – создание спортивной блоговой платформы с использованием современных технологий, позволяющих финансово вознаграждать авторов контента и активных пользователей.

Релиз намечен на май 2018 года. Помимо этого, на сайте будет доступен продвинутый статистический центр и спортивный фотосток.

Это первый случай участия белорусских звезд спорта в проектах на набирающей популярность технологии блокчейн.

Также платформу поддержал белорусский пятикратный чемпион мира по муай-тай Василий Шиш и именитые российские спортсмены – чемпион НБА Тимофей Мозгов, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

 
 
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Полузащитник Александр Глеб вошел в экспертный совет проекта Scorum.

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