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Александр Глеб вошел в консультативный совет новой медиаплатформы на технологии блокчейн
08.11.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб вошел в экспертный совет проекта
Ключевая идея площадки – создание спортивной блоговой платформы с использованием современных технологий, позволяющих финансово вознаграждать авторов контента и активных пользователей.
Релиз намечен на май 2018 года. Помимо этого, на сайте будет доступен продвинутый статистический центр и спортивный фотосток.
Это первый случай участия белорусских звезд спорта в проектах на набирающей популярность технологии блокчейн.
Также платформу поддержал белорусский пятикратный чемпион мира по муай-тай Василий Шиш и именитые российские спортсмены – чемпион НБА Тимофей Мозгов, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.
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Полузащитник Александр Глеб вошел в экспертный совет проекта Scorum.
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