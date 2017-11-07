Александр Глеб вошел в консультативный совет новой медиаплатформы на технологии блокчейн

Полузащитник Александр Глеб вошел в экспертный совет проекта Scorum .

Ключевая идея площадки – создание спортивной блоговой платформы с использованием современных технологий, позволяющих финансово вознаграждать авторов контента и активных пользователей.

Релиз намечен на май 2018 года. Помимо этого, на сайте будет доступен продвинутый статистический центр и спортивный фотосток.

Это первый случай участия белорусских звезд спорта в проектах на набирающей популярность технологии блокчейн.

Также платформу поддержал белорусский пятикратный чемпион мира по муай-тай Василий Шиш и именитые российские спортсмены – чемпион НБА Тимофей Мозгов, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.