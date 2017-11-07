ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бернд Штанге: «Многие игроки БАТЭ могли бы выступать в бундеслиге, но их проблема в низком уровне чемпионата Беларуси. Виновата система»

08.11.2017 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге поделился мнением о выездном матче БАТЭ против «Кельна» в Лиге Европы.

«Борисовчане в первом тайме показали, что могут отлично выступать на международном уровне. Но после перерыва хозяева усилили давление, заиграли мощнее, и БАТЭ не мог ничего поделать. 

В этом нет вины ни Ермаковича, ни футболистов. У борисовчан хороший тренер — мой ученик. Помню, как я занимался с молодыми специалистами в БФФ, а Александр сидел за партой. И многие игроки БАТЭ могли бы выступать в бундеслиге. Поляков, Стасевич, Сигневич, Гордейчук, Драгун. Они адаптировались бы быстро, но сейчас их проблема в низком уровне чемпионата Беларуси. Виновата система. 

Я уже говорил: решение расширить высшую лигу до 16 команд стало большой ошибкой. Знаю вашу страну — в ней нет денег на такое количество профессиональных клубов. Футбол зависим от финансов, а когда смотрю по «YouTube» матчи чемпионата Беларуси, он выглядит как любительский турнир. Старые стадионы, пустые трибуны, унылый антураж. Это расхолаживает игроков, в том числе и борисовских. Будь в лиге 10 команд, БАТЭ проводил бы по четыре матча с минским и брестским «Динамо», «Шахтером», это держало бы команду в тонусе. А так ей не надо напрягаться в каждом матче. Стоило «Кельну» усилить давление, как чемпион Беларуси развалился. Обратил внимание, что борисовчане проиграли очень много единоборств».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге поделился мнением о выездном матче БАТЭ против «Кельна» в Лиге Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб вошел в консультативный совет новой медиаплатформы на технологии блокчейн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика