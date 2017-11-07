Бернд Штанге: «Многие игроки БАТЭ могли бы выступать в бундеслиге, но их проблема в низком уровне чемпионата Беларуси. Виновата система»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге поделился мнением о выездном матче БАТЭ против «Кельна» в Лиге Европы.

«Борисовчане в первом тайме показали, что могут отлично выступать на международном уровне. Но после перерыва хозяева усилили давление, заиграли мощнее, и БАТЭ не мог ничего поделать.

В этом нет вины ни Ермаковича, ни футболистов. У борисовчан хороший тренер — мой ученик. Помню, как я занимался с молодыми специалистами в БФФ, а Александр сидел за партой. И многие игроки БАТЭ могли бы выступать в бундеслиге. Поляков, Стасевич, Сигневич, Гордейчук, Драгун. Они адаптировались бы быстро, но сейчас их проблема в низком уровне чемпионата Беларуси. Виновата система.

Я уже говорил: решение расширить высшую лигу до 16 команд стало большой ошибкой. Знаю вашу страну — в ней нет денег на такое количество профессиональных клубов. Футбол зависим от финансов, а когда смотрю по «YouTube» матчи чемпионата Беларуси, он выглядит как любительский турнир. Старые стадионы, пустые трибуны, унылый антураж. Это расхолаживает игроков, в том числе и борисовских. Будь в лиге 10 команд, БАТЭ проводил бы по четыре матча с минским и брестским «Динамо», «Шахтером», это держало бы команду в тонусе. А так ей не надо напрягаться в каждом матче. Стоило «Кельну» усилить давление, как чемпион Беларуси развалился. Обратил внимание, что борисовчане проиграли очень много единоборств».



