|
Даниэле Де Росси: «Не хотел бы играть против Златана, даже если ему 40, и у него сломана нога»
08.11.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси высказался на тему предстоящих стыковых игр с командой Швеции.
«В сборной Швеции сейчас нет Ибрагимовича, и данный факт – плюс для любого соперника этой команды.
Я хотел бы никогда не играть против Златана, пусть даже ему будет 40 лет, и он выйдет со сломанной ногой.
Это может пойти нам на руку, для нас точно лучше, что его нет.
Однако и остальные шведские игроки – это не какие-то безвестные ребята. Мы их знаем. Некоторые играют в Италии, другие выступают в иных значимых европейских лигах», – сказал Де Росси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси высказался на тему предстоящих стыковых игр с командой Швеции.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии