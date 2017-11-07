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Даниэле Де Росси: «Не хотел бы играть против Златана, даже если ему 40, и у него сломана нога»

08.11.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси высказался на тему предстоящих стыковых игр с командой Швеции.

«В сборной Швеции сейчас нет Ибрагимовича, и данный факт – плюс для любого соперника этой команды.

Я хотел бы никогда не играть против Златана, пусть даже ему будет 40 лет, и он выйдет со сломанной ногой.

Это может пойти нам на руку, для нас точно лучше, что его нет.

Однако и остальные шведские игроки – это не какие-то безвестные ребята. Мы их знаем. Некоторые играют в Италии, другие выступают в иных значимых европейских лигах», – сказал Де Росси.

У Италии самое слабое поколение в истории. Чемпионат мира пройдет без нее?

 
 
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Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси высказался на тему предстоящих стыковых игр с командой Швеции.

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