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Кубок ФИБА-Европа. «Цмокі» в гостях у «Шарлеруа»
08.11.2017 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок ФИБА-Европа
Групповой этап
Шарлеруа Бельгия – Цмокі–Мінск Беларусь
8 ноября, 22.30
Положение команд: Шарлеруа – 3-0, Цмокi-Мiнск – 1-2, Бней Герцлия – 1-2, Альба – 1-2.
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Кубок ФИБА-Европа Групповой этап Шарлеруа Бельгия – Цмокі–Мінск Беларусь 8 ноября, 22.30 Видеотрансляция Положение команд: Шарлеруа – 3-0, Цмокi-Мiнск – 1-2, Бней...
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