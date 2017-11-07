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Кубок ФИБА-Европа. «Цмокі» в гостях у «Шарлеруа»

08.11.2017 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок ФИБА-Европа

Групповой этап

Шарлеруа Бельгия – Цмокі–Мінск Беларусь

8 ноября, 22.30

Видеотрансляция

Положение команд: Шарлеруа – 3-0, Цмокi-Мiнск – 1-2, Бней Герцлия – 1-2, Альба – 1-2.

 
 
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Кубок ФИБА-Европа Групповой этап Шарлеруа Бельгия – Цмокі–Мінск Беларусь 8 ноября, 22.30 Видеотрансляция Положение команд: Шарлеруа – 3-0, Цмокi-Мiнск – 1-2, Бней...

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