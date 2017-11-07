ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов. «Шахтер» против «Перуджи»

08.11.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В рамках Лиги чемпионов «Шахтер» принимает один из европейских топ-клубов – итальянскую «Перуджу».

Лига чемпионов

Мужчины

Шахтер Беларусь – Перуджа Италия 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 16:25)

8 ноября, 19.00, ДС «Уручье»

Шахтер: Радюк, Жигмонт, Горемыкин, Шмат, Венский, Хмелевский, Будюхин (либеро)

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Лиги чемпионов «Шахтер» принимает итальянскую «Перуджу».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок ФИБА-Европа. «Цмокі» в гостях у «Шарлеруа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика