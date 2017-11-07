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Лига чемпионов. «Шахтер» против «Перуджи»
08.11.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках Лиги чемпионов «Шахтер» принимает один из европейских топ-клубов – итальянскую «Перуджу».
Лига чемпионов
Мужчины
Шахтер Беларусь – Перуджа Италия 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 16:25)
8 ноября, 19.00, ДС «Уручье»
Шахтер: Радюк, Жигмонт, Горемыкин, Шмат, Венский, Хмелевский, Будюхин (либеро)
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
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В рамках Лиги чемпионов «Шахтер» принимает итальянскую «Перуджу».
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