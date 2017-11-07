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Игорь Криушенко: «Завтра планируем поставить Гутора, а дальше уже будем смотреть»

08.11.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко накануне матча против Армении поделился ожиданиями от матча.

– На что делали основной упор и что вас больше всего волнует в тактическом плане перед матчем?

– Вернули моменты, над которыми мы работали на предыдущем сборе, освежили их в памяти. Это позиционная оборона, выход из позиционной обороны. Единственное, чуть меньше поработали на позиционную атаку. Но здесь больше поговорю с ребятами на установке, объясню на макете. Потому что всего два тренировочных дня и охватить перед игрой все это было достаточно сложно.

– Много внимания уделяли стандартам: это стандартная процедура или специально обращаете на это внимание перед матчем с Арменией?

– Нет-нет, это стандартная процедура. Постоянно мы работаем над стандартами, это один из компонентов, с которого забивается достаточное количество голов в современном футболе. Этому тоже нужно уделять внимания, тем более учитывая, что новые ребята были. Поэтому прошлись немножко по всем этим моментам.

– Много нагружаете Сашу Гутора. Можно сказать, что он займет завтра место в воротах, а второй матч – шанс для молодых ребят?

– Да, скорее всего так и будет. Завтра планируем поставить Гутора, а дальше уже будем смотреть.

– Три-четыре защитника – это все перед игрой будете решать или уже есть какой-то каркас, по которому будете расставлять игроков?

– Это будет 4 защитника, больше насытим середину, чтобы был и контроль, и быстрый выход, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко накануне матча против Армении поделился ожиданиями от матча.

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