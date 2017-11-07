В КХЛ может появиться удаление за неудачный запрос на положение «вне игры»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о встрече руководства департамента судейства КХЛ с генеральными менеджерами клубов и возможных изменениях в правилах.

– Такие совещания обязательно надо проводить ежегодно, а, возможно, и чаще. Сегодня присутствовали генеральные менеджеры практически всех клубов КХЛ, и я очень рад, что они откликнулись, благодарен им за то, что приехали и сказали все, что думают.

Такая обратная связь от людей, непосредственно руководящих оперативной работой в клубах, очень важна. Мы услышали все мнения, все записали.

С чем-то согласились, с чем-то – нет. Одним словом, царила хорошая рабочая атмосфера. В каких-то моментах мы можем общаться и на повышенных тонах, но при этом, я надеюсь, мы все – в одном окопе, делаем общее дело.

– Генеральные менеджеры упомянули о нескольких общих острых моментах, касающихся судейства.

– Они рассказали, как видят ситуацию со своей стороны, мы рассказали, как видим со своей для того, чтобы прийти к общему знаменателю.

Был затронут очень важный вопрос: генменеджеры рассказали о случаях высокомерного поведения некоторых судей по отношению к игрокам, тренерам. Мы, безусловно, будем это пресекать. Мы считали и продолжаем считать, что главные звезды на льду – не судьи, а игроки.

Также важным считаю решение о создании неформального совета, рабочей группы из пяти-шести генеральных менеджеров, с которыми будем обсуждать изменения в правилах, которые могут быть введены на следующий год.

Если эта группа реально заработает, будет очень приятно и полезно всем. Это будет означать, что мы двигаемся в правильном направлении, прислушиваемся к клубам. Предполагается, что эта группа будет аккумулировать мнение всех генменеджеров, доносить его до нас, участвовать в совместном обсуждении.

– Кто вошел в состав группы?

– Пока он окончательно не сформирован. Думаю, что в этом вопросе не нужна спешка. Хоть мы и предполагали, что генеральные менеджеры проголосуют сегодня за состав группы, они попросили департамент судейства предложить кандидатуры со своей стороны.

– Впереди – «Карьялы». Есть ли нововведения в правилах со стороны ИИХФ?

– По моей информации, уже на этом турнире будет опробован новый формат запроса тренера на положение «вне игры».

Тренер сможет делать запрос неограниченное количество раз, однако в случае, если «вне игры» не будет определено, на команду накладывается двухминутный штраф.

Последим за тем, как это будет выглядеть и, возможно, внедрим со следующего сезона и в КХЛ. По крайней мере, это станет поводом для обсуждения с рабочей группой. Для таких вещей она и создается, – сказал Анисимов.