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9 ноября апелляционный комитет АБФФ рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко», начало слушаний – в 9.30
08.11.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заседание Апелляционного комитета FАФФ, на котором будет рассмотрена жалоба
Слушания начнутся в 9.30.
До финиша чемпионата остается провести два тура.
В состав Апелляционного комитета входят четыре человека. Это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор Владимир Новицкий. Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но это дело прошлое — после того как он был назначен спортивным директором минского
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9 ноября апелляционный комитет АБФФ рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко», начало слушаний – в 9.30
Заседание Апелляционного комитета FАФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 9 ноября.
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