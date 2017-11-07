9 ноября апелляционный комитет АБФФ рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко», начало слушаний – в 9.30

Заседание Апелляционного комитета FАФФ, на котором будет рассмотрена жалоба по «делу Веремко», состоится 9 ноября.

Слушания начнутся в 9.30.

До финиша чемпионата остается провести два тура.

В состав Апелляционного комитета входят четыре человека. Это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор Владимир Новицкий. Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но это дело прошлое — после того как он был назначен спортивным директором минского , его членство в комитете приостановлено.