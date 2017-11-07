|
УПЛ подтвердила намерения расширить чемпионат до 16 клубов с сезона 2019/20
08.11.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялось совещание ФФУ и УПЛ, на котором обсуждался вопрос формата УПЛ на следующий сезон.
Чемпионат 2018/19 пройдет с 12 клубами, но с сезона-2019/20 премьер-лига собирается вернуть формат с 16 командами.
Единственное условие – клубы должны отвечать условиям лицензирования.
Кроме того, в первой лиге остается 18 клубов, а клубы второй лиги и любители будут выступать в НФЛ (национальная футбольная лига) – 3 группы по 16 участников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялось совещание ФФУ и УПЛ, на котором обсуждался вопрос формата УПЛ на следующий сезон.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии