ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УПЛ подтвердила намерения расширить чемпионат до 16 клубов с сезона 2019/20

08.11.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня состоялось совещание ФФУ и УПЛ, на котором обсуждался вопрос формата УПЛ на следующий сезон.

Чемпионат 2018/19 пройдет с 12 клубами, но с сезона-2019/20 премьер-лига собирается вернуть формат с 16 командами.

Единственное условие – клубы должны отвечать условиям лицензирования.

Кроме того, в первой лиге остается 18 клубов, а клубы второй лиги и любители будут выступать в НФЛ (национальная футбольная лига) – 3 группы по 16 участников.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялось совещание ФФУ и УПЛ, на котором обсуждался вопрос формата УПЛ на следующий сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В КХЛ может появиться удаление за неудачный запрос на положение «вне игры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика