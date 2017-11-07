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Президент Ла Лиги: «Каталония не обретет независимость. «Барса» останется в примере»

08.11.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о предпринятой Каталонией попытке отделиться от Испании.

«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А «Барселона» продолжить выступать в испанской лиге», – сказал функционер.

Тебас охарактеризовал события в Каталонии словом «мятеж».

«Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – сказал функционер о каталонских политиках.

Парламент Каталонии объявил о независимости. Для спорта ничего не меняется

«Реал» проиграл в Каталонии. Теперь он отстает от «Барселоны» на 8 очков

 
 
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о предпринятой Каталонией попытке отделиться от Испании.

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