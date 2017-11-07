Президент Ла Лиги: «Каталония не обретет независимость. «Барса» останется в примере»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о предпринятой Каталонией попытке отделиться от Испании.

«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А продолжить выступать в испанской лиге», – сказал функционер.

Тебас охарактеризовал события в Каталонии словом «мятеж».

«Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – сказал функционер о каталонских политиках.

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