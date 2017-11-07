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Президент Ла Лиги: «Каталония не обретет независимость. «Барса» останется в примере»
08.11.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о предпринятой Каталонией попытке отделиться от Испании.
«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А
Тебас охарактеризовал события в Каталонии словом «мятеж».
«Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – сказал функционер о каталонских политиках.
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о предпринятой Каталонией попытке отделиться от Испании.
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