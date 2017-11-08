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Дубров о финале Кубка Федерации: «Чувствуется, что просто так отсюда никто не уедет»

08.11.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился ожиданиями от матча с США в рамках финала Кубка Федерации.

– Как ни странно, настроение очень хорошее. Приятная, боевая атмосфера в команде и всей группе, которая участвует в подготовке игроков. Чувствуется, что просто так отсюда никто не уедет.

– «Как ни странно» – это шутка такая или элемент внутреннего волнения?

– Связка слов.

– В футболе есть такое понятие как выход на пик формы. Используется ли этот термин в теннисе, и готовите ли вы подопечных показать свой максимум именно в дни матчей?

– Мы уже не одну неделю готовимся вместе. И как раз и занимались тем, чтобы подвести к ближайшим выходным каждого игрока на пик формы. Так что такое понятие в теннисе тоже есть. Как в футболе. Для нас это важный матч, и каждый игрок должен быть на пике своей формы, чтобы показать лучший результат.

– Кого из американских теннисисток считаете наиболее опасным? Возможно, Вандервеге, которая участвовала в победе над предыдущими соперницами сборной США?

– Вы как-то сами и ответили на вопрос :). Могу только добавить, что на финал Кубка Федерации слабые игроки не приезжают.

– В рамках подготовки к полуфинала Кубка Федерации подача Соболенко ускорилась на 25 километров в час. В чем девочки прибавили в последние недели?

– С каждым матчем в голове человека откладываются лучшие стороны и недостатки. Ставится задача: недостатки подтянуть, остальные стороны улучшить. И вот за те два года, в течение которых я капитан сборной Беларуси, изменения только положительные. Появляются новые комбинации, коронные удары и коронные связки. У всех улучшилась подача, игра с задней линией, чувство мяча. На тренировках мы нацелены не на удержание мяча, а на отработке подач, приемов, розыгрышей. Наверное, благодаря этому мы не стоим на месте и попали в финал.

– Расскажите о подготовке к финалу подробнее?

– Мы изучали соперника, знаем, как они играют – откуда лучше, откуда хуже. Это наша работа. Не будет такого, что человек вышел и не знает, куда играть, – сказал Дубров.

«Не могла же федерация на каждом билете написать: «Хлопайте в ладоши и дудите в дудочку!». 40 американцев против белорусок

 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился ожиданиями от матча с США в рамках финала Кубка Федерации.

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