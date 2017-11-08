МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Лондонский футбольный клуб "Челси" может предложить одну из административных должностей российскому специалисту Леониду Слуцкому, сообщает британское издание Telegraph .

В начале ноября клуб покинул технический директор "Челси" Майкл Эменало. Владелец клуба российский бизнесмен Роман Абрамович пытался отговорить нигерийца уходить, но безуспешно. Сейчас руководство "синих" не спешит искать замену Эменало. Должность технического директора, по информации СМИ, может быть и вовсе упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. Если Слуцкий покинет "Халл Сити", пишет издание, ему предложат одну из должностей, но не уточняется какую.

Напомним, Слуцкий занял пост главного тренера "Халла" в июне этого года, став первым российским тренером в Англии в истории. Сейчас клуб занимает 20-е место (из 24) в турнирной таблице второго английского дивизиона после 16 матчей – 16 очков. 4 ноября подопечные Слуцкого проиграли третий матч подряд, уступив "Шеффилд Юнайтед" (1:4). Когда 46-летний специалист пришел в "Халл", руководство поставило ему задачу вернуть команду в Английскую премьер-лигу.

До "Халла" Слуцкий работал с московским ЦСКА, а также со сборной России.