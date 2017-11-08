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Криштиану Роналду: «Отцовство научило меня такой любви, о существовании которой я не подозревал»

09.11.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияло отцовство.

«Не думаю, что у меня будет время еще на одного ребенка, но наблюдать за тем, как растет моя семья – величайшая привилегия для меня. Я получаю удовольствие каждую секунду.

Отцовство научило меня такой любви, о существовании которой я не подозревал. Оно смягчило меня, помогло по-новому взглянуть на то, что действительно важно в жизни.

Криштиану-младшему и мне очень нравится одеваться одинаково. Нам нравится выходить в одной одежде. Новая коллекция позволит многим родителям и сыновьям сделать то же самое.

Мой сын был в восторге от фотосессии. Он выглядел очень естественно», – сказал Роналду в интервью ¡Hola!.

Роналду выложил фотографию новорожденных близнецов

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияло отцовство.

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