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НБА. «Бостон» выиграл у «Лейкерс», «Голден Стэйт» принимает «Миннесоту» и другие результаты
09.11.2017 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бостоне во встрече принципиальных соперников «Селтикс» обыграли «Лейкерс» (107:96).
Набирающий ход «Голден Стэйт» дома принимает удачно стартовавшую «Миннесоту» Таунса и Батлера.
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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