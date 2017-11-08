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НБА. «Бостон» выиграл у «Лейкерс», «Голден Стэйт» принимает «Миннесоту» и другие результаты

09.11.2017 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бостоне во встрече принципиальных соперников «Селтикс» обыграли «Лейкерс» (107:96).

Набирающий ход «Голден Стэйт» дома принимает удачно стартовавшую «Миннесоту» Таунса и Батлера. 

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Нью-Йорк 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Индиана 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)
Дата проведения
9 ноября, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Майами 115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)
Дата проведения
9 ноября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Миннесота 95:76 (3 четверть)
Дата проведения
9 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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