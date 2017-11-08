Леонид Бразинский: «Многие пеняют на обилие легионеров в составе БГК, забывая о том, что с одними белорусами в Лигу чемпионов клуб не попал бы»

Белорусский специалист Леонид Бразинский поделился мнением об игре БГК им. Мешкова.

— Как оцените ход БГК в нынешнем сезоне Лиги чемпионов?

— Команда показывает то, на что сегодня способна. Думаю, всем бы хотелось иметь в активе больше очков. Обидно, что брестчане упустили возможность отобрать у «Киля» хотя бы один балл. Да еще учитывая тот факт, что некоторые звездные игроки, тот же Домагой Дувняк, не приехали в Брест. Главное, что команда Сергея Бебешко не проиграла основным конкурентам — «Ольборгу» и «Целе». К тому же победила «Виве». К слову, наблюдая недавний матч польского коллектива с «ПСЖ», могу сказать, что команда Таланта Дуйшебаева играет уже совершенно по-другому. БГК будет тяжело в Кельце. Впереди у брестчан сложный путь. С «Фленсбургом» будет непросто.

— И все же болельщики изрядно критикуют Сергея Бебешко…

— У нас уже давно повелось, что люди предвзято относятся к кому-то. Многие даже не понимают игру — почему тренер сделал ту или иную замену или из-за чего игрок сыграл так, а не иначе. Или же пеняют на обилие легионеров в составе БГК, забывая о том, что с одними белорусами в Лигу чемпионов клуб не попал бы. Про то, что многие болельщики смотрят лишь на количество заброшенных мячей, не обращая внимание на проделанный объем другой работы игрока на площадке, и говорить не хочется. Впрочем, так было и так всегда будет. Это участь тренера — постоянно находиться под «обстрелом» критики, зачастую неоправданной. Сейчас Сергею Бебешко нелегко. После ухода Криштопанса и Атьмана он начал создавать новую команду. Но разве пришедших новичков можно отнести к сильнейшим игрокам мирового уровня? Нет! В Бресте очень сложно построить сильную дружину. И все потому, что сюда не так легко пригласить достойных легионеров. Какие бы деньги ни предложили Карабатичу или Хансену, они не согласятся приехать туда, где нет достойного чемпионата страны. Для многих молодых легионеров БГК видится этаким трамплином, который способствует раскрытию талантов игрока в Лиге чемпионов, с возможностью перейти в более состоятельный клуб. Но даже с нынешним набором исполнителей команда демонстрирует игру, а не беззубо уступает оппонентам, – сказал Бразинский.