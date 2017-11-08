Владислав Гончаров поборется за награды ЧМ по прыжкам на батуте

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте белорус Владислав Гончаров поборется за золото Чемпионата мира, который стартует в Болгарии, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастике (БАГ).

32-й Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Софии с 9 по 12 ноября. Соревнования примет 12-тысячная арена "Армеец".

"Чемпионат мира в Болгарии – первый крупный старт после золотой Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Владислав Гончаров рассчитывает победить и в Софии. Главные конкуренты – китайцы. Особенно опасен двукратный чемпион мира Гао Лей, набравший сейчас очень хорошую форму", — рассказали в БАГ.

Конкуренцию Гончарову также составят Донг Донг, Масаки Ито и Дмитрий Ушаков. "Впрочем, в Рио Гончаров также не был фаворитом, чем все закончилось, мы помним…" – сказали в пресс-службе.

Кроме олимпийского чемпиона, в индивидуальных прыжках Беларусь представят Олег Рябцев, Никита Ильиных и Артем Жук. Эти же спортсмены составят и пары. "На этапе Кубка мира в Португалии Гончаров и Рябцев поднялись на высшую ступень пьедестала", — напомнили в БАГ.

"Наш тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой доказал: к решающим стартам спортсмены подходят на пике своей формы", — уточнили в ассоциации.

В этом сезоне белорусы выступили на четырех этапах Кубка мира, в коллекции – 12 наград, шесть из них высшей пробы. Особенно ярким стал для нас домашний этап Кубка мира: в Минске белорусы завоевали пять медалей.

В женских соревнованиях в синхронных прыжках болеем за победительниц последнего этапа Кубка мира Марию Махаринскую и Татьяну Петреню. Они, а также Анна Горченок и и Ангелина Хотян посоревнуются в индивидуальных прыжках.

Кроме индивидуальных и синхронных прыжков, медали будут разыгрываться в командных соревнованиях.