Бернд Штанге: «Глеб заслуживает прощального матча, который можно приурочить к открытию нового стадиона «Динамо»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге коснулся темы несостоявшегося возвращения в БАТЭ полузащитника Александра Глеба, а также заявил о готовности поспособствовать проведению прощального матча плеймейкера.

«В мое время в сильных чемпионатах выступали Глеб, Кутузов, на видных ролях в России находились Корниленко и Калачев. А сейчас что? Кстати, слышал, что Глеб был готов играть за БАТЭ бесплатно, но клуб ему отказал. Не знаю причин – может, это задело бы игроков, которые на контракте… Но в прошлом Александр помогал борисовчанам, да и сборной. Он и сейчас в форме, лишнего веса нет. Вполне способен играть до сорока, как Кульчий. Это ведь лучший футболист Беларуси всех времен – даже сильнее Белькевича и Хацкевича. Он заслуживает прощального матча, который можно приурочить к открытию нового стадиона «Динамо». Можно ради такого случая пригласить топ-сборную – например, немецкую. Я готов помочь, только надо знать сроки заранее – у «бундестим» все распланировано.

Хотя с Глебом работать сложно. Мне кажется, в свое время он на меня ужасно обиделся за то, что я отнял у него капитанскую повязку. Саша часто отсутствовал из-за травм и других причин, и я отдал ее Жевнову. Сейчас думаю, что сделал ошибку. Все-таки Глеб – легенда. Но его поведение и образ жизни доставляли проблемы», – сказал Штанге.