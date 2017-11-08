Сучков, обогнав Володенкова, возглавил список самых недисциплинированных футболистов высшей лиги

Капитан «Нафтана» Алексей Сучков в матче 28-го тура чемпионата страны был удален 6-й раз в карьере.

Из практикующих игроков в стольких же случаях судьи зажигали красный свет перед защитником «Городеи» Кириллом Павлючеком, а еще чаще – лишь перед давно завершившим выступления Андреем Довнаром (8).

По 5 красных карточек получали Дмитрий Калачев, Александр Сачивко, Игорь Ковалевич и Владимир Шунейко.

Добавим, что Сучков возглавил список самых недисциплинированных футболистов лиги – 104 штрафных очка (6 удалений, 74 предупреждения). А перехватил он «лидерство» у Виталия Володенкова, у которого 102 балла (2 удаления, 92 предупреждения).