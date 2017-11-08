|
Со стороны БАТЭ на заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко» пришли Деменцевич и Колонтай
09.11.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходит заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко».
Со стороны БАТЭ на заседание пришли генеральный директор клуба Михаил Деменцевич и юрист Юрий Колонтай. Самого Сергея Веремко на заседании нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со стороны БАТЭ на заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко» пришли Деменцевич и Колонтай
Сегодня проходит заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии