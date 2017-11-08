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Почти 2,5 месяца Филипенко не выходит на поле в матчах за «Маккаби»
09.11.2017 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, «Маккаби» Тель-Авив победил в Раанане местный «Хапоэль» (1:0).
Белорусский защитник Егор Филипенко не был включен в заявку своей команды. Напомним, что последний раз Филипенко выходил на поле в матче Лиги Европы против «Славии» 14 сентября. В чемпионате Израиля Филипенко в этом сезоне провел лишь 1 матч 20 августа. Попадал в заявку футболист 29 октября.
Напомним, недавно главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко
Последний матч в футболке сборной Филипенко провел в рамках квалификации ЧМ-2018 против Швеции (0:4) 3 сентября.
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Как сообщалось ранее, «Маккаби» Тель-Авив победил в Раанане местный «Хапоэль» (1:0).
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