Почти 2,5 месяца Филипенко не выходит на поле в матчах за «Маккаби»

Как сообщалось ранее, «Маккаби» Тель-Авив победил в Раанане местный «Хапоэль» (1:0).

Белорусский защитник Егор Филипенко не был включен в заявку своей команды. Напомним, что последний раз Филипенко выходил на поле в матче Лиги Европы против «Славии» 14 сентября. В чемпионате Израиля Филипенко в этом сезоне провел лишь 1 матч 20 августа. Попадал в заявку футболист 29 октября.

Напомним, недавно главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подчеркнул , что защитник такого уровня должен получать игровую практику для того, чтобы быть полезным и для национальной команды.

Последний матч в футболке сборной Филипенко провел в рамках квалификации ЧМ-2018 против Швеции (0:4) 3 сентября.