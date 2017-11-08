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«Барселона» предложит «Ливерпулю» 120 млн евро за Коутиньо
09.11.2017 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» продолжит попытки заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Как утверждает в сегодняшнем выпуске издание Diario Sport, каталонский клуб сделает очередное предложение по трансферу игрока в январе. «Барса» предложит «Ливерпулю» 120 миллионов евро.
«Барселоны» пыталась приобрести Коутиньо летом, однако «Ливерпуль» отказывался вступать в переговоры по поводу футболиста.
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«Барселона» продолжит попытки заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
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