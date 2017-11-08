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Опубликовано фото формы сборной Беларуси по лыжным гонкам
09.11.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович на своей странице в Facebook опубликовал фото на котором представлена форма сборной Беларуси по лыжным гонкам.
На фотографиях представлен тренировочный комплект и комплект для соревнований.
Фото:
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Белорусский лыжник Сергей Долидович на своей странице в Facebook опубликовал фото на котором представлена форма сборной Беларуси по лыжным гонкам.
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