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Опубликовано фото формы сборной Беларуси по лыжным гонкам

09.11.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович на своей странице в Facebook опубликовал фото на котором представлена форма сборной Беларуси по лыжным гонкам.

На фотографиях представлен тренировочный комплект и комплект для соревнований.

Опубликовано фото формы сборной Беларуси по лыжным гонкам

Опубликовано фото формы сборной Беларуси по лыжным гонкам

Фото: страница Сергея Долидовича на Facebook

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович на своей странице в Facebook опубликовал фото на котором представлена форма сборной Беларуси по лыжным гонкам.

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