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Белорусскую антидопинговую лабораторию временно переориентировали с работы над допинг-пробами на тестирование БАДов

09.11.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор НАДА Денис Мужжухин рассказал, что в настоящее время лаборатория не работает с допинг-пробами.

— Сейчас с допинг-пробами она вообще не работает. С этой целью мы используем только аккредитованные АДЛ, как того категорически требуют ВАДА и Совет Европы. А нашу, чтобы люди не разбежались, оборудование не простаивало, временно переориентировали на тестирование БАДов, на обнаружение в них запрещённых веществ. Поскольку контроль за их качеством далеко не такой строгий, как при производстве лекарств, я призываю те же РЦОПы, федерации, централизованно их закупающие, не рисковать, а проверять каждую серию. Лучше потратить, условно, сто рублей, но обезопасить себя. Ведь терять медали из-за того, что в пищевой добавке окажутся какие-то примеси, очень обидно. А примеры такие были.

Кроме того, лаборатория проводит научные исследования по поиску запрещённых в спорте веществ, взаимодействуя при этом с ВАДА, публикует их результаты в журналах. И для системы здравоохранения делает токсикологические и другие экспертизы. Словом, она активно работает и, что меня радует, в любой момент будет готова для аккредитации, – сказал Мужжухин.

 
 
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Директор НАДА Денис Мужжухин рассказал, что в настоящее время лаборатория не работает с допинг-пробами.

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