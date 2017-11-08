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Заседание Апелляционного комитета по «делу Веремко» перенесено на завтра
09.11.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялось первое заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко».
Члены комитета сегодня не смогли вынести решение, заседание перенесено на завтра.
Как сообщил председатель Апелляционного комитета Александр Назаров, для вынесения вердикта необходима дополнительная информация.
Сообщается, что решение будет принято 10 ноября после 18.00.
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Сегодня состоялось первое заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко».
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