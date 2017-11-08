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Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Хорватия сыграет с Грецией, Швейцария против Северной Ирландии
09.11.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут первые стыковые матчи за выход в финальную часть ЧМ-2018.
Стыковые матчи
Первые игры
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Хорватия сыграет с Грецией, Швейцария против Северной Ирландии
Сегодня пройдут первые стыковые матчи за выход в финальную часть ЧМ-2018.
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