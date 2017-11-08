ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Хорватия сыграет с Грецией, Швейцария против Северной Ирландии

09.11.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня пройдут первые стыковые матчи за выход в финальную часть ЧМ-2018.

Стыковые матчи

Первые игры

 

Хорватия – Греция
Дата проведения
9 ноября, 22.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика
Северная Ирландия – Швейцария
Дата проведения
9 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика
Швеция – Италия
Дата проведения
10 ноября, 22.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика
Дания – Ирландия
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут первые стыковые матчи за выход в финальную часть ЧМ-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусскую антидопинговую лабораторию временно переориентировали с работы над допинг-пробами на тестирование БАДов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика