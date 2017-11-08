Дрозд станет капитаном сборной Беларуси на турнире во Франции

Сегодня во Франции стартует Турнир четырех наций, в котором примет участие сборная Беларуси.

Капитаном сборной на турнире будет Сергей Дрозд, ассистентами – Джефф Плэтт и Артур Гаврус.

Первый матч команда Льюиса проведет сегодня в 18.30 против Латвии.

Странная сборная Льюиса. Очень странная