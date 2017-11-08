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Дрозд станет капитаном сборной Беларуси на турнире во Франции
09.11.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня во Франции стартует Турнир четырех наций, в котором примет участие сборная Беларуси.
Капитаном сборной на турнире будет Сергей Дрозд, ассистентами – Джефф Плэтт и Артур Гаврус.
Первый матч команда Льюиса проведет сегодня в 18.30 против Латвии.
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Сегодня во Франции стартует Турнир четырех наций, в котором примет участие сборная Беларуси.
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