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ВАДА не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске

09.11.2017 13:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске. Об этом заявил директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин.

"В 2019 году в Беларуси пройдут II Европейские игры, и было бы вполне логично приурочить к столь масштабным соревнованиям аккредитацию антидопинговой лаборатории. Однако, как сказали нам представители ВАДА, прямой связи между этими процессами нет. Использовать в качестве предлога Евроигры можно расценить как давление на ВАДА, чего Всемирное антидопинговое агентство категорически не приемлет", — сказал Мужжухин.

ВАДА не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске
© Sputnik / Владимир Нестерович
Директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин

Вместе с тем директор НАДА отметил, что коллеги из иностранных государств, которые посещали белорусскую лабораторию, были приятно удивлены уровнем ее оснащения и квалификации кадров. По этим показателем Беларусь готова в кратчайшие сроки пройти аккредитацию и приступить к практической работе.

По словам Мужжухина, есть также понимание и поддержка со стороны Европейских олимпийских комитетов, Совета Европы, чьи эксперты неоднократно высказывали обеспокоенность, что сегодня на всем постсоветском пространстве, от Пекина до Варшава, нет ни одной аккредитованной антидопинговой лаборатории.

ВАДА не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске
© Sputnik / Владимир Нестерович
Антидопинговая лаборатория в Минске

Мужжухин посетовал, что никаких внятных и вразумительных объяснений со стороны ВАДА нет.

"История нашей многолетней так называемой переписки, к сожалению, выглядит странным образом. На наши запросы и подробные обоснования в пользу запуска процедуры аккредитации чаще всего никаких ответов не последовало. Изложение хронологии отсутствия обратной связи заняло три страницы, которые я недавно передал представителям ВАДА в Страсбурге. Реакции пока нет. Будем ждать, надеяться и работать дальше", — рассказал Мужжухин.

Директор Национальной антидопинговой лаборатории Сергей Беляев заверил, что не теряет оптимизма: "Если бы его не было, я бы здесь уже не работал. Мы не отчаиваемся. Нам всегда говорили, что процесс аккредитации долгий, но, по правде, я не предполагал, что настолько длительный. Хотя у нас есть коллеги по несчастью – Болгарская антидопинговая лаборатория, которая стучится в эти двери, наверное, года с 2004-го, и пока тоже безуспешно. Но нас это слабо утешает".

ВАДА не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске
© Sputnik / Владимир Нестерович
Директор Национальной антидопинговой лаборатории Сергей Беляев

Он также рассказал, что Беларусь является активным участником диалога по линии Совет Европы – ВАДА, и многие предложения белорусской стороны внимательно рассматриваются, обсуждаются и учитываются в Страсбурге.

"Нам дан один совет – набраться терпения. Его у нас с избытком", — пошутил Беляев.

ВАДА не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске
© Sputnik / Владимир Нестерович
Антидопинговая лаборатория в Минске

Напомним, несколько лет назад ВАДА ввело мораторий на аккредитацию новых лабораторий в Европе, полагая, что их пока достаточно для того, чтобы "покрывать" весь континент. В последнее время ВАДА аннулировало аккредитацию либо приостановило деятельность Московской, Алматинской, Парижской, Лиссабонской и ряда других антидопинговых лабораторий.

 
Теги: Минск
 
 
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