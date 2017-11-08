МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не спешит с аккредитацией антидопинговой лаборатории в Минске. Об этом заявил директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин.

"В 2019 году в Беларуси пройдут II Европейские игры, и было бы вполне логично приурочить к столь масштабным соревнованиям аккредитацию антидопинговой лаборатории. Однако, как сказали нам представители ВАДА, прямой связи между этими процессами нет. Использовать в качестве предлога Евроигры можно расценить как давление на ВАДА, чего Всемирное антидопинговое агентство категорически не приемлет", — сказал Мужжухин.



© Sputnik / Владимир Нестерович Директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин

Вместе с тем директор НАДА отметил, что коллеги из иностранных государств, которые посещали белорусскую лабораторию, были приятно удивлены уровнем ее оснащения и квалификации кадров. По этим показателем Беларусь готова в кратчайшие сроки пройти аккредитацию и приступить к практической работе.

По словам Мужжухина, есть также понимание и поддержка со стороны Европейских олимпийских комитетов, Совета Европы, чьи эксперты неоднократно высказывали обеспокоенность, что сегодня на всем постсоветском пространстве, от Пекина до Варшава, нет ни одной аккредитованной антидопинговой лаборатории.



© Sputnik / Владимир Нестерович Антидопинговая лаборатория в Минске

Мужжухин посетовал, что никаких внятных и вразумительных объяснений со стороны ВАДА нет.

"История нашей многолетней так называемой переписки, к сожалению, выглядит странным образом. На наши запросы и подробные обоснования в пользу запуска процедуры аккредитации чаще всего никаких ответов не последовало. Изложение хронологии отсутствия обратной связи заняло три страницы, которые я недавно передал представителям ВАДА в Страсбурге. Реакции пока нет. Будем ждать, надеяться и работать дальше", — рассказал Мужжухин.

Директор Национальной антидопинговой лаборатории Сергей Беляев заверил, что не теряет оптимизма: "Если бы его не было, я бы здесь уже не работал. Мы не отчаиваемся. Нам всегда говорили, что процесс аккредитации долгий, но, по правде, я не предполагал, что настолько длительный. Хотя у нас есть коллеги по несчастью – Болгарская антидопинговая лаборатория, которая стучится в эти двери, наверное, года с 2004-го, и пока тоже безуспешно. Но нас это слабо утешает".



© Sputnik / Владимир Нестерович Директор Национальной антидопинговой лаборатории Сергей Беляев

Он также рассказал, что Беларусь является активным участником диалога по линии Совет Европы – ВАДА, и многие предложения белорусской стороны внимательно рассматриваются, обсуждаются и учитываются в Страсбурге.

"Нам дан один совет – набраться терпения. Его у нас с избытком", — пошутил Беляев.



© Sputnik / Владимир Нестерович Антидопинговая лаборатория в Минске

Напомним, несколько лет назад ВАДА ввело мораторий на аккредитацию новых лабораторий в Европе, полагая, что их пока достаточно для того, чтобы "покрывать" весь континент. В последнее время ВАДА аннулировало аккредитацию либо приостановило деятельность Московской, Алматинской, Парижской, Лиссабонской и ряда других антидопинговых лабораторий.