«Стройтрест №1» о флагштоках за 550 тысяч долларов: «Там специальная аустенитовая нержавеющая сталь, которую не делают на постсоветском пространстве»

Как сообщалось ранее, 20 флагштоков для минского стадиона «Динамо» хотят приобрести за 550 тысяч долларов . Такая сумма фигурирует в тендере на сайте госзакупок.

Сумма возникла в результате маркетингового исследования. Об этом рассказали в «Стройтресте №1», который и занимается закупкой.

«Есть проектное решение флагштока, мы уже полгода нигде не можем найти производителя. Просмотрели всех от Англии до Индии. Провели маркетинговое исследование, разослали техзадание, и получили цены, по которым они могут сделать эту продукцию. Если предложат дешевле, купим дешевле. Это же флагшток 19 метров. Там специальная аустенитовая нержавеющая сталь, которую не делают на постсоветском пространстве. Ну, и мы же покупаем то, что нам прописала проектная организация», – рассказали в «Стройтресте N1».

В «Стройтресте N1» обращают внимание, что рады были бы приобрести другие флагштоки, если бы было другое проектное решение. Но переделать проект почти нереально.

Открытие стадиона «Динамо» запланировано на лето 2018-го года. На стадионе в 2019-ом планируют провести Европейские игры.