ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь» – самая грубая команда чемпионата Беларуси

09.11.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

После 28-и туров чемпионата Беларуси «Ислочь» является самой грубой командой. Игроки «Ислочи» получили 53 желтые карточки, 2 желто/красные, 1 красную карточку (64 штрафные балла).

На предпоследнем месте по грубости находится «Нафтан» (42 – ЖК, 3 – Ж/КК, 2 – КК, 61 штрафной балл).

Отметим, что самая дисциплинированная команда сезона – «Торпедо-БелАЗ» (33 – ЖК, 33 штрафных баллов).

«Ислочь» – самая грубая команда чемпионата Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 28-и туров чемпионата Беларуси «Ислочь» является самой грубой командой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Стройтрест №1» о флагштоках за 550 тысяч долларов: «Там специальная аустенитовая нержавеющая сталь, которую не делают на постсоветском пространстве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика