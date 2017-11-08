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«Ислочь» – самая грубая команда чемпионата Беларуси
09.11.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
После 28-и туров чемпионата Беларуси «Ислочь» является самой грубой командой. Игроки «Ислочи» получили 53 желтые карточки, 2 желто/красные, 1 красную карточку (64 штрафные балла).
На предпоследнем месте по грубости находится «Нафтан» (42 – ЖК, 3 – Ж/КК, 2 – КК, 61 штрафной балл).
Отметим, что самая дисциплинированная команда сезона – «Торпедо-БелАЗ» (33 – ЖК, 33 штрафных баллов).
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После 28-и туров чемпионата Беларуси «Ислочь» является самой грубой командой.
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