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Андрей Орловский: «Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то завершу карьеру»

09.11.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Андрей Орловский высказался о своем будущем в смешанных единоборствах, и сообщил что не станет задерживаться в ММА, если продолжит проигрывать.

«Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то, безусловно, я завершу карьеру. Я не хочу стать инвалидом через пару лет, потому что у меня есть семья и есть планы на жизнь. Думаю, что у меня еще есть несколько лет». — сообщил Орловский.

В субботу на турнире UFC Fight Night 120 Орловскому предстоит провести поединок с бразильцем Джуниором Албини, в котором белорус считается аутсайдером.

Орловский проиграл пять своих последних боев.

 
 
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Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Андрей Орловский высказался о своем будущем в смешанных единоборствах, и сообщил что не станет задерживаться в ММА, если...

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