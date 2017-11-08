Андрей Орловский: «Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то завершу карьеру»

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Андрей Орловский высказался о своем будущем в смешанных единоборствах, и сообщил что не станет задерживаться в ММА, если продолжит проигрывать.

«Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то, безусловно, я завершу карьеру. Я не хочу стать инвалидом через пару лет, потому что у меня есть семья и есть планы на жизнь. Думаю, что у меня еще есть несколько лет». — сообщил Орловский.

В субботу на турнире UFC Fight Night 120 Орловскому предстоит провести поединок с бразильцем Джуниором Албини, в котором белорус считается аутсайдером .

Орловский проиграл пять своих последних боев.