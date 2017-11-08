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Андрей Орловский: «Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то завершу карьеру»
09.11.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Андрей Орловский высказался о своем будущем в смешанных единоборствах, и сообщил что не станет задерживаться в ММА, если продолжит проигрывать.
«Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то, безусловно, я завершу карьеру. Я не хочу стать инвалидом через пару лет, потому что у меня есть семья и есть планы на жизнь. Думаю, что у меня еще есть несколько лет». — сообщил Орловский.
В субботу на турнире UFC Fight Night 120 Орловскому предстоит провести поединок с бразильцем Джуниором Албини,
Орловский проиграл пять своих последних боев.
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Андрей Орловский: «Я считаю себя умным человеком. Если я буду постоянно проигрывать и пропускать удары, то завершу карьеру»
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Андрей Орловский высказался о своем будущем в смешанных единоборствах, и сообщил что не станет задерживаться в ММА, если...
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