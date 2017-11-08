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Вылегжанин признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Долидович должен получить бронзу Сочи-2014

09.11.2017 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 россиян Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде», – сказала Вяльбе.

На Олимпийских играх в Сочи Вылегжанин завоевал три серебра – в марафоне, командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также в эстафете 4х10 км. Россия была лишена эстафетного серебра после решения по Александру Легкову, таким образом, команда потеряет еще две награды.

Бронзовая награда в марафоне должна перейти к белорусу Сергею Долидовичу.

 
 
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала виновными в нарушении...

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