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МОК отобрал медаль у российского лыжника Вылегжанина

09.11.2017 15:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сборная России лишена двух медалей домашних зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, результаты четырех российских лыжников аннулированы, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

МОК отобрал медаль у российского лыжника Вылегжанина
© Sputnik/ Александр Вильф
Лыжник Белов "разнес" комиссию МОК, отстранившую его от Олимпиад

В четверг, 9 ноября, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда вынесла очередное решение в отношении российских спортсменов. Комиссия признала лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповаловаа и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил.

"Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде", — сказала Вяльбе, слова которой приводит агентство "Р-Спорт".

По ее словам, решение комиссии МОК будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, Вылегжанин завоевал серебра на ОИ-2014: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем (с Никитой Крюковым) и эстафете 4 по 10 км.

Белорус Сергей Долидович в лыжном марафоне занял четвертое место. После того, как результат Вылегжанина был аннулирован, представитель Беларуси поднялся на одну позицию вверх, заработав бронзовую медаль.

Ранее виновными были признаны лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014: золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км. Кроме того, оба лыжника получили пожизненную дисквалификацию от участия в Олимпийских играх. Их отстранение будет оспорена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Сергей Долидович из-за допингового скандала с российскими спортсменами стал бронзовым призером Игр-2014.

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