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МОК отобрал медаль у российского лыжника Вылегжанина
09.11.2017 15:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сборная России лишена двух медалей домашних зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, результаты четырех российских лыжников аннулированы, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
© Sputnik/ Александр Вильф
В четверг, 9 ноября, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда вынесла очередное решение в отношении российских спортсменов. Комиссия признала лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповаловаа и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил.
"Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде", — сказала Вяльбе, слова которой приводит агентство
По ее словам, решение комиссии МОК будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, Вылегжанин завоевал серебра на ОИ-2014: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем (с Никитой Крюковым) и эстафете 4 по 10 км.
Белорус Сергей Долидович в лыжном марафоне занял четвертое место. После того, как результат Вылегжанина был аннулирован, представитель Беларуси поднялся на одну позицию вверх, заработав бронзовую медаль.
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Белорус Сергей Долидович из-за допингового скандала с российскими спортсменами стал бронзовым призером Игр-2014.
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