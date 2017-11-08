Ренан Брессан: «После тренировки увидел пропущенный с незнакомого номера. Если бы знал, что это Криушенко – перезвонил бы»

Белорусский хавбек «Шавеша» Ренан Брессан в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, почему не снял трубку, когда ему звонил Игорь Криушенко.

- Игорь Криушенко сказал, что звонил тебе, но ты не снимал трубку.

– Это было дней десять назад. Утром у нас была тренировка, и когда я пришел в раздевалку, то увидел один пропущенный вызов с незнакомого белорусского номера. Не понял, от кого. Думал, мне перезвонят или напишут сообщение, но этого не случилось. А уже потом прочитал слова Криушенко. Если бы я знал, что это был он — перезвонил бы. Хотя тренер ничего не должен мне объяснять. Не вызвал — значит, не вызвал.

- Когда ты в последний раз говорил с Игорем Николаевичем?

– В марте, когда приезжал в сборную на матчи с Македонией и Швецией. Считаю, сыграл тогда неплохо, хотя мы крупно уступили шведам. Потом Криушенко хотел меня позвать на июньские матчи, но в мае я получил травму. А осенью меня в команду уже не приглашали, и с ее тренером я не контактировал, – сказал Брессан.

Игорь Криушенко: «Звонил Брессану побеседовать. Но он не брал трубку»