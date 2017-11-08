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Главный трофей Кубка Федерации по теннису выставят 10 ноября у городской ратуши

09.11.2017 15:51 — Новости Спорта | БелТА  
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Главный трофей Кубка Федерации по теннису выставят 10 ноября у городской ратуши

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный трофей Кубка Федерации по теннису выставят на несколько часов 10 ноября у городской ратуши, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Увидеть ценный приз можно будет с 8.30 до 11.30. В этот день состоится торжественная церемония жеребьевки финала Кубка Федерации (сборных Беларуси и США, которым в финале предстоит оспорить звание победителя).

Как сообщалось, 11 и 12 ноября в спортивном комплексе "Чижовка-Арена" произойдет грандиозное спортивное событие - финал Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - США. Это крупнейшее командное соревнование по теннису среди женщин, белорусские теннисистки впервые в истории будут бороться за чемпионское звание.

Финальный матч вызывает огромный интерес во всем мире, трансляции из Минска увидят телезрители 157 стран. До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный трофей Кубка Федерации по теннису выставят на несколько часов 10 ноября у городской ратуши, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...

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