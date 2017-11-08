Месси принял партнера по сборной за своего фаната

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Аргентинский нападающий Лионель Месси попал в неловкую ситуацию, перепутав молодого партнера по сборной Себастьяна Дриусси, выступающего за "Зенит" (Санкт-Петербург) за одного из поклонников, сообщает TyC Sports.

Накануне сборная Аргентины прибыла в Москву, в будущую субботу команда проведет товарищеский матч против россиян на стадионе "Лужники". 21-летний Дриусси встретил национальную команду в московском отеле, где сфотографировался с Месси.

"Спасибо за фото, кумир", — написал Дриусси под фото в Instagram.