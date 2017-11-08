ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси принял партнера по сборной за своего фаната

09.11.2017 16:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Аргентинский нападающий Лионель Месси попал в неловкую ситуацию, перепутав молодого партнера по сборной Себастьяна Дриусси, выступающего за "Зенит" (Санкт-Петербург) за одного из поклонников, сообщает TyC Sports.

Накануне сборная Аргентины прибыла в Москву, в будущую субботу команда проведет товарищеский матч против россиян на стадионе "Лужники". 21-летний Дриусси встретил национальную команду в московском отеле, где сфотографировался с Месси.

"Спасибо за фото, кумир", — написал Дриусси под фото в Instagram.

Публикация от Sebastian Driussi

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратный обладатель "Золотого мяча" признался, что не узнал коллегу из-за головного убора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую награду Олимпиады в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика