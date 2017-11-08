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Армения – Беларусь. Наумов и Седько дебютируют за сборную

09.11.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на матч с Арменией. 

Беларусь: Гутор — Бурко, Политевич (к), Наумов, М.Володько, Корзун, Быков, Карницкий, Седько, Нехайчик, Сарока. 

Запасные: Павлюченко, Игнатович, Матвейчик, Евдокимов, Гаврилович, Стасевич, Климович, Лаптев, Риос, Павловец, Ковалев. 
Отметим, что в составе гостей дебютируют защитник «Витебска» Никита Наумов и полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на матч с Арменией.

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