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Будогосский о критике со стороны Уткина: «Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула»

09.11.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский критически высказался о словах известного комментатора Василия Уткина в его адрес.

«Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью.

Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. 

Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем», – сказал Будогосский.

Василий Уткин: «Будогосский сошел с ума. Это ясно по моменту с Вернблумом»

 
 
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Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский критически высказался о словах известного комментатора Василия Уткина в его адрес.

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