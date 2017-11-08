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Будогосский о критике со стороны Уткина: «Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула»
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Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский критически высказался о словах известного комментатора Василия Уткина в его адрес.
«Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью.
Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет.
Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем», – сказал Будогосский.
Василий Уткин: «Будогосский сошел с ума. Это ясно по моменту с Вернблумом»
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Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский критически высказался о словах известного комментатора Василия Уткина в его адрес.
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