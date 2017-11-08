РЕПОРТАЖ: Кто будет контролировать качество пищи спортсменов - участников ІІ Европейских игр

Через полтора года Беларусь примет одно из крупнейших событий в мире спорта - ІІ Европейские игры. На любых соревнованиях важно, чтобы еда спортсменов была качественной и не содержала запрещенных препаратов. Корреспонденты БЕЛТА выяснили, кто, где и как будет тестировать пищу атлетов в Минске.

УЗ "Национальная антидопинговая лаборатория" была создана в 2007 году. Лаборатория организована в качестве аналитической испытательной базы для антидопингового агентства с целью тестирования биологических проб на наличие запрещенных в спорте веществ. Правда, последние три года данные образцы здесь не тестируют.

Сегодня лаборатория занимается изучением биологически активных добавок и спортивного питания. Планируется, что во время ІІ Европейских игр здесь будут проверять пищу спортсменов.

"На данный момент в штате Национальной антидопинговой лаборатории 35 сотрудников. Сейчас все силы брошены на разработку новых методов обнаружения запрещенных веществ в пище", - рассказал её директор Сергей Беляев.

В свою очередь директор Национального антидопингового агентства Беларуси Денис Мужжухин отметил, что наши атлеты, которые ведут подготовку к Евроиграм-2019, используют различные спортивные добавки. Чтобы не было эксцессов и накладок, все, что потребляют спортсмены, тестируется в национальной лаборатории. "Это позволяет обезопасить спортсменов. Ведь около 15% БАДов дают негативный эффект, а с помощью проб, мы сводим риск к минимуму", - сказал он.

По словам Сергея Беляева, на постсоветском пространстве белорусская антидопинговая лаборатория - единственная, которая занимается такими видами исследований. За последние 9 лет точность измерительных приборов увеличилась на несколько порядков и то, что раньше не было видно, сейчас как на ладони, а оснащение учреждения позволяет обнаружить даже малое количество нежелательных веществ. Также он добавил, что прохождение тестов на отсутствие запрещенных препаратов для БАДов и спортивного питания является хорошей рекламой.

Сейчас допинг-пробы спортсменов хранятся в Дрездене и Варшаве, что весьма затратно. Минимальная стоимость образца, включающая транспортировку и хранение, составляет порядка 400 евро.

Переговоры со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) об аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории ведутся уже около трех лет. "Мы пытаемся найти взаимопонимание, но его пока достигнуть не удалось, однако со стороны Европейского олимпийского комитета поддержка получена", - отметил Денис Мужжухин.

Александр ЖИБУЛЬ,

Фото Максима ГУЧЕКА,

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