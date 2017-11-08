Сергей Канашиц: «Странная спешка в АБФФ с продлением контракта Криушенко напрямую отсылает к народной мудрости – насмешить людей»

Журналист «СБ-Беларусь сегодня» Сергей Канашиц поделился мнением о решении АБФФ продлить контракт с главным тренером сборной Беларуси Игорем Криушенко.

«Соглашение с тренером теперь рассчитано чуть более чем на год, до конца группового турнира в Лиге Наций. Так и хочется воскликнуть: дожили! То есть теперь первое место в Лиге Наций, где нашими соперниками после жеребьевки могут стать команды Фарерских островов, Лихтенштейна и Гибралтара, считается серьезной задачей? И это не шутка, об этом всерьез говорит главный тренер? Ой-ей-ей, как же низко упала наша самооценка.

Вообще, первое, что приходит на ум после подписания нового контракта с Игорем Криушенко, что в АБФФ просто пошли по пути наименьшего сопротивления. Зачем искать себе проблемы, нового наставника, вести переговоры, если можно довольствоваться тем, что есть. И не важно, что до старта Лиги Наций еще год и может произойти всякое. Олег Кононов, к примеру, уже покинул клуб «Ахмат». С ним никто не вел переговоров на предмет поработать с нашей национальной командой? А если уйдет из ЦСКА Виктор Гончаренко? А если в двух ближайших товарищеских матчах наша сборная уступит командам Армении и Грузии с общим счетом – 0:9?

В общем, странная спешка в АБФФ с пролонгацией контракта Криушенко напрямую отсылает к народной мудрости. А она во многих интерпретациях говорит о том, во что это может вылиться. Самый безобидный вариант – насмешить людей. Хотя болельщики у нас уже и без того давно смеются. Сквозь слезы», – считает Канашиц.