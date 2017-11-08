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Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «То, что у белорусской сборной на Играх давно нет медалей, объясняется как раз тем, что у нас хотят медалей уже в детстве»

09.11.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион-2004 по дзюдо Игорь Макаров рассказал о своей школе и методах работы с детьми.

«Зал для дзюдоиста – не просто четыре стены. Нужны татами, нужна атмосфера, способствующая развитию в детях особого отношения к своему виду спорта. Это важный элемент подготовки, а строить зал с нуля – очень дорого. Поэтому найти место для тренировок было самым сложным этапом в открытии школы. Потом все одно к другому начало добавляться...

У нас в спорте несколько искаженные принципы подготовки. Все тренеры (и особенно решившие тренировать бывшие спортсмены) непременно хотят работать со взрослыми. Я же убежден: чем более высокого уровня спортсмен, тем с более младшими детьми он должен работать. Когда неквалифицированный тренер начинает работать с детьми, он их попросту гробит как спортсменов. На начальном этапе закладывает неправильную технику, неправильное отношение и видение дзюдо. Они ведь верят любой ерунде, а потом приходится переучивать, «ломать», уговаривать...

Федерация нами, считай, не интересуется, да мы и не требуем от нее какой-то помощи. Вряд ли такая школа может помочь разбогатеть, хотя и в убыток тоже не работает. Но, главное, она действительно позволяет двигать наш спорт вперед. В планах и реклама, и промо-ролики, но мы пока просто опасаемся все это запускать: куда потом девать желающих? Вот к нам сейчас на сбор приехали ребята из минского клуба «Легион». В нем 600 человек занимаются. В какой ДЮСШ вы такую массовость найдете?

Зачем ребенку в 9-10 лет результат? Чаще всего, чтобы тренер получил зарплату, а родители – удовлетворение своих амбиций. На самом же деле результат нужен будет на чемпионатах мира и Олимпиадах. И то, что у белорусской сборной на Играх вот уже давно нет медалей, объясняется как раз тем, что у нас хотят медалей уже в детстве, а к тому моменту, когда нужно думать о чемпионатах мира, ребята просто «наедаются» спортом. Да что там национальная команда: на соревнованиях десятилеток в Беларуси яблоку негде упасть, а через два года количество выступающих уменьшается втрое. 25–летних все еще считают молодыми и подающими надежды, но уже в 12 с них требуют какой–то результат. И потом удивляются, что система не работает...» – сказал Макаров.

Почему с белорусским дзюдо все плохо

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «То, что у белорусской сборной на Играх давно нет медалей, объясняется как раз тем, что у нас хотят медалей уже в детстве»

 
 
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