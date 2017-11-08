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Коко Вандевей: «Возможности белорусок я толком и не знаю»

09.11.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Теннисистка сборной США Коко Вандевей рассказала об ожиданиях от финального матча Кубка Федерации против белорусок.

«Это – финал, а слабых соперниц здесь быть не может. У белорусок очень неплохая команда, все возможности которой я, например, толком не знаю. Да, условия и корт здесь в полном порядке, мы чувствуем себя хорошо, но Кубок Федерации — очень волнительный турнир и предсказать заранее исход этого матча трудно», – заключила Вандевей. 

Напомним, матчи финала Кубка Федерации состоятся в Минске на «Чижовка-Арене» 11-12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Теннисистка сборной США Коко Вандевей рассказала об ожиданиях от финального матча Кубка Федерации против белорусок.

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