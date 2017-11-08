Коко Вандевей: «Возможности белорусок я толком и не знаю»

Теннисистка сборной США Коко Вандевей рассказала об ожиданиях от финального матча Кубка Федерации против белорусок.

«Это – финал, а слабых соперниц здесь быть не может. У белорусок очень неплохая команда, все возможности которой я, например, толком не знаю. Да, условия и корт здесь в полном порядке, мы чувствуем себя хорошо, но Кубок Федерации — очень волнительный турнир и предсказать заранее исход этого матча трудно», – заключила Вандевей.

Напомним, матчи финала Кубка Федерации состоятся в Минске на «Чижовка-Арене» 11-12 ноября.