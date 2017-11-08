Минчанам покажут трофей Кубка Федерации

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Минчане смогут вживую увидеть главный трофей Кубка Федерации в центре города, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации (БТФ).



© AFP/ VIKTOR DRACHEV Дубров: без Лукашенко теннисные матчи уже не те

В будущие выходные, 11 и 12 ноября, на кортах "Чижовка-Арены" состоится финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США.

"В пятницу, 10 ноября, около Минской городской ратуши с 9:00 до 11:30 будет выставлен главный трофей Кубка Федерации по теннису. Следовательно любой желающий сможет взглянуть на Кубок и даже сфотографироваться!" – рассказали в БТФ.

Собеседники агентства отметили, что в самой Ратуше в этот день состоится жеребьевка команд. Напомним, в предварительной заявке на финал Кубка Федерации – Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. У команды США — Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске.

Напомним, матчи финала Кубка Федерации состоятся на 11 ноября (две одиночные встречи, начало в 14:00) и 12 ноября (две одиночные и одна парная, начало в 13:30).

Белорусская команда впервые принимает участие в финале, сборная США гораздо опытнее – американки 17 раз завоевывали кубок.