Экс-владелец «Савита»: «Неоднократно предлагали купить «Днепр». Но за те деньги можно было приобрести солидный пакет акций «Барселоны»

Предприниматель Владимир Нис рассказал о создании и об исчезновении могилевского «Савита»

— Первые два года команда существовала полностью на деньги учредителей. В высшей лиге учредители выделяли 80 — 90 процентов бюджета. Некоторые предприятия, организации были готовы выступить спонсорами и вложить серьезные деньги в наш проект. Но им в Могилеве — на весьма серьезном уровне — сказали, что делать этого не нужно. Почему? Я часто задавал себе этот вопрос. Есть «Днепр», на который тратятся немалые средства, но команда, мягко говоря, не блещет. И вдруг появляется клуб, который ничего ни у кого не просит, но играет лучше. У кого–то мог бы возникнуть вопрос, почему так происходит. Останься «Савит», он был бы очень неудобным укором для спортивных функционеров. Без нас проще. Впрочем, справедливости ради надо отметить: клуба в традиционном понимании не было. Было 20 футболистов, тренеры, врачи и автобус. Мы не имели ни базы, ни детского футбола. И дальше развиваться самим было очень сложно. Потому видя, что никому не нужны, предпочли уйти.

— А еще раз рискнули бы создать команду?

— «Савит» не существует уже около 10 лет. За это время у меня было множество различных предложений. Я готов был взяться за МТЗ–РИПО. Но в Могилеве мне сказали: если станешь работать с этой командой, уезжай из города. Не один и не два раза предлагали взять под свое крыло могилевский «Днепр». Был уже готов, но озвучили сумму, которую я должен был внести, чтобы только погасить задолженность команды. За те деньги, которые назвали, можно купить солидный пакет акций «Барселоны». Потому отказался. Можно, конечно, начать с детского футбола. И с ним развиваться дальше. Но я считаю, что в футболе не должно быть государственного финансирования — максимум некая поддержка. И все. Если команда собирает на трибуны 200 человек, то и игроки должны получать 100 рублей. Только так возможно какое–то развитие.

Отметим, что «Савит» был основан в 2005 году и уже в сезоне 2008 играл в высшей лиге, где занял 15-е место. После этого клуб прекратил существование.