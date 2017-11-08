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Беларусь – США. Финал Кубка Федерации будет транслироваться на большом экране возле «Чижовка-Арены»
09.11.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Поединки финала Кубка Федерации, в котором 11-12 ноября сыграют сборные Беларуси и США, будут транслироваться на большом экране около «Чижовка-Арены».
Эту информацию Tribuna.com подтвердили в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.
Отметим, все билеты на матч были
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Поединки финала Кубка Федерации, в котором 11-12 ноября сыграют сборные Беларуси и США, будут транслироваться на большом экране около «Чижовка-Арены».
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