Беларусь – Латвия. Плэтт и Гаврус сыграют в первом звене

Главный тренер сборной Беларуси назвал состав команды на матч «Евровызова» против Латвии.

Беларусь: Малютин; Дюков — Воробей, Плэтт — Боярчук — А.Гаврус; Устиненко — Хоромандо, Васильчук — Белевич — Астанков; Сачивко — Дерябин, Карабань — Дрозд (к) — Левша; Амброжейчик — Литвинов — Д.Буйницкий; Кислый, Чайка.

Отметим, возвращение в состав нападающего Джеффа Плэтта. Напомним, нападающий ЦСКА не играл в сборной с сентября 2016 года, когда провел несколько матчей в олимпийской квалификации.