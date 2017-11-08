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Беларусь – Латвия. Плэтт и Гаврус сыграют в первом звене

09.11.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси назвал состав команды на матч «Евровызова» против Латвии. 

Беларусь: Малютин; Дюков — Воробей, Плэтт — Боярчук — А.Гаврус; Устиненко — Хоромандо, Васильчук — Белевич — Астанков; Сачивко — Дерябин, Карабань — Дрозд (к) — Левша; Амброжейчик — Литвинов — Д.Буйницкий; Кислый, Чайка. 

Отметим, возвращение в состав нападающего Джеффа Плэтта. Напомним, нападающий ЦСКА не играл в сборной с сентября 2016 года, когда провел несколько матчей в олимпийской квалификации. 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси назвал состав команды на матч «Евровызова» против Латвии.

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