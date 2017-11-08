Футбол: Армения разгромила Беларусь в товарищеском матче в Ереване

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу уступила команде Армении в товарищеском матче в Ереване, сообщает Sputnik.



© REUTERS/ Pascal Rossignol Криушенко понимает задачи, поставленные перед ним АБФФ

В четверг на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване состоялся товарищеский поединок между сборными Армении и Беларуси. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе армянской команды отличились Арас Озбилиз (41-я минута), Генрих Мхитарян (45), Румян Овсепян (55) и Эрик Вартанян (84). Гол престижа у белорусов забил Антон Сарока (58, пенальти).

Нынешний поединок стал пятым по счету товарищеским матчем между сборными: два раза побеждали белорусы, два – армяне, один раз была ничья. Кроме того, команды провели два официальных матча в отборе на Чемпионат мира 2002 года. Тогда белорусы и армяне сыграли в первом поединке вничью (0:0), во втором сильнее были наши соотечественники (2:1).

Следующий спарринг белорусы также проведут на выезде против Грузии. Игра состоится 13 ноября на стадионе "Гиви Киладзе" (начало в 17:00 по минскому времени).

Напомним, 2 ноября стало известно, что Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси . Контракт со специалистом рассчитан до конца розыгрыша Лиги наций, которая стартует в сентябре будущего года.

В отборочном турнире Чемпионата мира по футболу-2018 белорусы под руководством Криушенко провели шесть матчей, выиграв всего один.