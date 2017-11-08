ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Гончаренко: «ЦСКА находится на том месте, которое заслужил»

09.11.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого круга чемпионата России.

«По итогам первых 16 туров можно отметить, что в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущими годами турнирная таблица серьезно уплотнилась. Разрыв между клубами, занимающими третье-четвертое места, и командой, которая, условно говоря, идет двенадцатой, не такой большой. Сейчас, в какой город бы ни отправлялись лидеры, они не могут гарантированно знать, что заберут там три очка.

Воспринимать это можно по-разному: кто-то скажет, что уровень первенства упал, другие – что он вырос или усреднился. Я не сторонник того, чтобы давать подобные оценки, поэтому для себя просто сделал вывод, что в премьер-лиге все научились играть на результат.

Не могу сказать, что какая-то из команд удивила меня своим выступлением, со знаком «плюс» или со знаком «минус».

Недобор очков ЦСКА? Футбол справедлив, мы находимся на том месте, которое заслужили. Был промежуток, когда мы недостаточно качественно действовали в атаке.

На вторую часть чемпионата перед нами стоит задача улучшить этот компонент, что, несомненно, повысит возможность набора очков», – сказал Гончаренко.

Таблица премьер-лиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого круга чемпионата России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Футбол: Армения разгромила Беларусь в товарищеском матче в Ереване
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика