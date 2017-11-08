Татур об игре Наумова: «Думаю, это его последний вызов в сборную. Очень плох»

Комментатор Владислав Татур оценил игру защитника сборной Беларуси Никиты Наумова в моменте с третьим голом Армении в товарищеском матче (1:4).

«А где защита при третьем голе Армении? Наумов? Я думаю, что это его последний вызов в национальную сборную. Давайте называть вещи своими именами. Очень плох», – сказал Татур в эфире «Беларусь 5».

Напомним, Никита Наумов является игроком «Витебска».

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