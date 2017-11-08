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Представлен официальный мяч ЧМ-2018 – Telstar 18

09.11.2017 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Москве состоялась презентация официального мяча ЧМ-2018.

Мяч назван Telstar 18, его будет производить компания Adidas.

Название – отсылка к оригинальному мячу Telstar, который существовал в 1960-х и 70-х годах.

 
 
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В Москве состоялась презентация официального мяча ЧМ-2018.

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