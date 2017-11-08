Криушенко о проигрыше Армении: «Такой счет стал неожиданным для нас. Он не по игре»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от сборной Армении (1:4) в товарищеском матче.

«Такой счет стал неожиданным для нас. Считаю, что он не по игре. Мы в отличие от соперника не смогли реализовать наши моменты. Сказалась нехватка исполнительского мастерства.

Матч использовали и для просмотра нескольких дебютантов. Сделаем выводы. Сегодня игра некоторых моих подопечных не понравилась.

Что касается соперника, то сложно оценивать потенциал сборной Армении, поскольку мы сегодня не сыграли в оптимальном составе. В сборной отсутствовали несколько ключевых футболистов.

У соперника есть футболисты, хорошо подготовленные в техническом плане. При просмотре матчей армянской команды я выделил Мхитаряна и Пиццелли. Наши опорные полузащитники и один из центральных защитников должны были закрыть их. Надеемся, что в следующем отборочном цикле выступим удачнее», – сказал Криушенко.