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Криушенко о проигрыше Армении: «Такой счет стал неожиданным для нас. Он не по игре»
09.11.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от сборной Армении (1:4) в товарищеском матче.
«Такой счет стал неожиданным для нас. Считаю, что он не по игре. Мы в отличие от соперника не смогли реализовать наши моменты. Сказалась нехватка исполнительского мастерства.
Матч использовали и для просмотра нескольких дебютантов. Сделаем выводы. Сегодня игра некоторых моих подопечных не понравилась.
Что касается соперника, то сложно оценивать потенциал сборной Армении, поскольку мы сегодня не сыграли в оптимальном составе. В сборной отсутствовали несколько ключевых футболистов.
У соперника есть футболисты, хорошо подготовленные в техническом плане. При просмотре матчей армянской команды я выделил Мхитаряна и Пиццелли. Наши опорные полузащитники и один из центральных защитников должны были закрыть их. Надеемся, что в следующем отборочном цикле выступим удачнее», – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от сборной Армении (1:4) в товарищеском матче.
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